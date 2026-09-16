Псковский суд отправил в тюрьму гражданина Украины за финансирование ВСУ

14:18, 16 сентября 2026, ПАИ

Гражданин Украины отправится в тюрьму за поддержку ВСУ, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что 27-летний гражданин Украины, проживая и работая на территории России, переводил деньги в фонды по поддержке ВСУ.

Уголовное дело в отношении мужчины по статье 276.1 УК РФ (оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности России) возбудили по материалам УФСБ России по Псковской области.

Псковский областной суд признал его виновным и назначил 8,5 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также штраф в размере 500 тысяч рублей.

Кроме того, мобильный телефон иностранного гражданина, который он использовал для совершения преступления, конфисковали в доход государства.

Приговор в законную силу ещё не вступил.