Жители Псковской области жалуются в инспекцию труда на отсутствие отпусков

10:07, 25 июня 2019, ПАИ

В Государственную инспекцию труда в Псковской области с начала 2019 года поступило 700 жалоб работников на действия работодателя, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Заявления поступали непосредственно от работников, были переданы из других Государственных инспекций труда, поступили из прокуратуры Псковской области, перенаправлялись из Роструда, Управления президента РФ по работе с обращениями граждан, отделения Пенсионного фонда, Управления образования, УМВД России по Псковской области, Роспотребнадзора, Следственного комитета и из других контролирующих органов.

В основном жалобы жителей Псковской области касаются нарушений по оплате труда. В частности, заработная плата не выплачивается в установленные сроки, задерживается расчет и выдача трудовой книжки при увольнении работника, отпускные суммы не выдаются за три дня до начала отпуска, не выдается расчетный листок.

Также работники обращаются в инспекцию труда, если работодатель не установил режим труда и отдыха, если нарушается график сменности, не оплачиваются сверхурочные, не предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск, а также если работники не в полном объеме обеспечены средствами индивидуальной защиты и не проведена специальная оценка условий труда.