В ТРК «Акваполис» появится новый бренд
Среди магазинов торгово-развлекательного комплекса «Акваполис» появится новый бренд. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ТРК, им станет американская марка Guess. Планируется, что новый бренд будет представлен популярной линейкой женской одежды.
Guess – американский бренд, специализирующийся на производстве одежды, обуви, аксессуаров, ювелирных украшений, солнцезащитных очков и парфюмерии для женщин и мужчин.
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Фото: ТРК "Акваполис"
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Фото: ТРК "Акваполис"
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Фото: ТРК "Акваполис"
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Фото: ТРК "Акваполис"
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Фото: ТРК "Акваполис"
Точное время и дата открытия станут известны позднее.