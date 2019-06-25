0
18:04
Какие улицы Пскова будут перекрыты в дни Ганзы
17:34
«Точки роста» появятся в 8 сельских школах Псковской области
16:55
Фонтан в Ботаническом саду Пскова открыли в преддверии Ганзейских дней
16:47
Крестьянское хозяйство «Прометей» посетила Нинель Салагаева в Гдовском районе
16:22
Малый форум АСМИ пройдет в Пскове в рамках Ганзейских дней
15:59
Руководитель Псковстата поздравила коллег с профессиональным праздником
15:47
Опубликована программа средневекового фестиваля в рамках Ганзейских дней в Пскове
Еще новости
Общество

В ТРК «Акваполис» появится новый бренд

Среди магазинов торгово-развлекательного комплекса «Акваполис» появится новый бренд. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ТРК, им станет американская марка Guess. Планируется, что новый бренд будет представлен популярной линейкой женской одежды.

Guess – американский бренд, специализирующийся на производстве одежды, обуви, аксессуаров, ювелирных украшений, солнцезащитных очков и парфюмерии для женщин и мужчин.

  • Модели одежды от бренда Guess
    Фото: ТРК "Акваполис"
  • Модели одежды от бренда Guess
    Фото: ТРК "Акваполис"
  • Модели одежды от бренда Guess
    Фото: ТРК "Акваполис"
  • Модели одежды от бренда Guess
    Фото: ТРК "Акваполис"
  • Модели одежды от бренда Guess
    Фото: ТРК "Акваполис"

Точное время и дата открытия станут известны позднее.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Какие улицы Пскова будут перекрыты в дни Ганзы
25 июня 2019
Какие улицы Пскова будут перекрыты в дни Ганзы
«Точки роста» появятся в 8 сельских школах Псковской области
25 июня 2019
«Точки роста» появятся в 8 сельских школах Псковской области
Фонтан в Ботаническом саду Пскова открыли в преддверии Ганзейских дней
25 июня 2019
Фонтан в Ботаническом саду Пскова открыли в преддверии Ганзейских дней
Крестьянское хозяйство «Прометей» посетила Нинель Салагаева в Гдовском районе
25 июня 2019
Крестьянское хозяйство «Прометей» посетила Нинель Салагаева в Гдовском районе
Малый форум АСМИ пройдет в Пскове в рамках Ганзейских дней
25 июня 2019
Малый форум АСМИ пройдет в Пскове в рамках Ганзейских дней
Руководитель Псковстата поздравила коллег с профессиональным праздником
25 июня 2019
Руководитель Псковстата поздравила коллег с профессиональным праздником
Опубликована программа средневекового фестиваля в рамках Ганзейских дней в Пскове
25 июня 2019
Опубликована программа средневекового фестиваля в рамках Ганзейских дней в Пскове
Флешмоб #неберипропуск во время Ганзейских дней предложили провести организаторы
25 июня 2019
Флешмоб #неберипропуск во время Ганзейских дней предложили провести организаторы

Идет загрузка...