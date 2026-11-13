В Пскове росгвардейцы задержали мужчину, похитившего из магазина девять банок икры

09:22, 13 ноября 2026, ПАИ

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали подозреваемого в краже продуктов из магазина на улице Труда в Пскове. Мужчина пытался вынести из торгового зала девять банок икры, сообщили ПАИ в ведомстве.

Инцидент произошёл 12 ноября около 15:00. Во время патрулирования города росгвардейцы получили сигнал тревоги из магазина и оперативно прибыли на место.

В торговой точке они задержали мужчину, которого заподозрили в хищении товара. Для дальнейшего разбирательства его доставили в УМВД.