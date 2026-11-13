Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Пскове росгвардейцы задержали мужчину, похитившего из магазина девять банок икры

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали подозреваемого в краже продуктов из магазина на улице Труда в Пскове. Мужчина пытался вынести из торгового зала девять банок икры, сообщили ПАИ в ведомстве.

Фото: ПАИ

Инцидент произошёл 12 ноября около 15:00. Во время патрулирования города росгвардейцы получили сигнал тревоги из магазина и оперативно прибыли на место.

В торговой точке они задержали мужчину, которого заподозрили в хищении товара. Для дальнейшего разбирательства его доставили в УМВД.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

13 ноября 2026

Названа разница между пенсиями в регионах России
13 ноября 2026

Великолучанам напомнили о сроках подачи заявления на итоговое сочинение
13 ноября 2026

В «Михайловском» укрыли от дождей могилы бывших владельцев Тригорского
13 ноября 2026

Почему диабет у детей «молодеет» и как распознать болезнь, расскажет эндокринолог в программе «Анамнез»
13 ноября 2026

Зима пришла в районы Псковской области
13 ноября 2026

В Пскове открыли выставку об утраченной лютеранской кирхе Святого Иакова
13 ноября 2026

Школа № 13 в Пскове отмечает 75-летие
13 ноября 2026

Каждый третий пскович считает, что повышать квалификацию нужно ежегодно

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...