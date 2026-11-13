Названы популярные схемы мошенников с арендой жилья на Новый год

08:17, 13 ноября 2026, ПАИ

Мошенники в преддверии Нового года предлагают аренду несуществующих или чужих домов для кражи у россиян денег и персональных данных. Об этом РИА Новости рассказал глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов.

По словам депутата, чаще всего мошенники публикуют объявления о сдаче дома по низкой цене и торопят с предоплатой. После перевода денег перестают выходить на связь. Кроме того, злоумышленники могут отказываться от личной встречи и показа объекта.

Вместо реального показа присылают лишь несколько фотографий и требуют оплату. Настоящий арендодатель всегда найдёт способ организовать просмотр или хотя бы видеозвонок, подчеркнул спикер.

Сергей Гаврилов также предупредил о фейковых сайтах, которые копируют дизайн известных площадок бронирования, и о том, что мошенники могут до подписания договора запросить через мессенджер документы якобы для оформления сделки, а потом украсть личные данные.

Вместе с этим арендаторы рискуют столкнуться с поддельными ссылками для оплаты.