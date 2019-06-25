Нацсистему управления статистическими данными планируется создать в России

16:14, 25 июня 2019, ПАИ

В России планируется создать национальную систему управления статистическими данными. Об этом Псковскому агентству информации сообщила руководитель Псковстата Валентина Валиуллина.

Она пояснила, что нередко можно услышать критику в адрес органов статистики, порой вполне справедливую. «В настоящее время статистические данные собирают более 60 министерств и ведомств. Недавно мы подсчитали, что крупный бизнес нам ежедневно представляет более 30 показателей. При этом данные иногда дублируются и противоречат друг другу. Вся эта информация имеет разные виды, разные форматы. Расчеты производятся по разным методологиям», - рассказала руководитель Псковстата.

Основой национальной системы станет цифровая аналитическая платформа, которая будет разработана в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Созданная платформа обеспечит однократность предоставления данных в органы государственной власти всех уровней и местного самоуправления; объединит бухгалтерскую, статистическую и налоговую отчетность; позволит использовать для процессов управления оперативные данные, в том числе данные переписей и статистических обследований, административные и альтернативные источники информации. «То есть это будут одна методология и одно окно сбора, обработки и распределения данных», - уточнила Валентина Валиуллина.

Она подчеркнула, что в связи с повсеместным внедрением информационных технологий, формированием цифровой экономики, появлением новых источников информации и растущих потребностей в оперативной и качественной статистической информации перед органами статистики стоят новые огромные задачи.