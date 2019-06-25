0
18:04
Какие улицы Пскова будут перекрыты в дни Ганзы
17:34
«Точки роста» появятся в 8 сельских школах Псковской области
16:55
Фонтан в Ботаническом саду Пскова открыли в преддверии Ганзейских дней
16:47
Крестьянское хозяйство «Прометей» посетила Нинель Салагаева в Гдовском районе
16:22
Малый форум АСМИ пройдет в Пскове в рамках Ганзейских дней
15:59
Руководитель Псковстата поздравила коллег с профессиональным праздником
15:47
Опубликована программа средневекового фестиваля в рамках Ганзейских дней в Пскове
Еще новости
Общество

Малый форум АСМИ пройдет в Пскове в рамках Ганзейских дней

XVI Форум СМИ. Фото Владимира Постнова

Малый форум Ассоциации средств массовой информации Северо-Запада «Ганзейский Союз Нового времени: грани медиа-содружества» пройдет в Пскове 28 июня, сообщил Псковскому агентству информации шеф-редактор АНО ИД «Медиа 60», член правления АСМИ Максим Андреев.

Встреча журналистов пройдет с участием губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в администрации региона. В рамках мероприятия президент Международного пресс-клуба «Hansa-Media» (Великий Новгород) Светлана Лебедева выступит на тему «Практика информационного взаимодействия в рамках Ганзейского союза».

На тему «Ганзейский Союз Нового времени и АСМИ: грани медиа-содружества» выступят шеф-редактор АНО ИД «Медиа 60» Максим Андреев, заместитель главного редактора ИА «Регнум» (Санкт-Петербург) Игорь Павловский и директор филиала «Российской газеты» в Санкт-Петербурге «Российская газета» Анжелика Гурская.

Также выступят председатель АСМИ, директор Санкт-Петербургского РИЦ ТАСС (Санкт-Петербург) Александр Потехин и генеральный директор АСМИ (Санкт-Петербург) Иван Бенца.

Участие в дискуссиях примут директор ГП ПО «Медиа-холдинг Псковской области» Александр Машкарин, председатель комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области Константин Визирякин, редактор газеты «Призыв» (Себеж) Светлана Воронецкая, редактор газеты «Гдовская заря» Ольга Галахова, главный редактор журнала «Эксперт Северо-Запад» Дмитрий Глумсков, редактор сайта и спецкор АСМИ (Санкт-Петербург) Борис Клементьев, председатель Союза СМИ Ленинградской области Михаил Михайличенко, директор АНО «Издательский дом «Медиа 60» Ирина Назарова, главный редактор газеты «Петербургский дневник» Кирилл Смирнов, директор Института  современного государственного развития Дмитрий Солонников и главный редактор портала «Мойка 78» Олег Третьяков.

Ассоциация СМИ Северо-Запада России (АСМИ) создана в октябре 2000 года в Санкт-Петербурге. Учредительные документы подписали 19 руководителей СМИ фактически со всех регионов СЗФО.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Псковская Ганза
В аэропорту Пскова прошли учения накануне ганзейского праздника Какие улицы Пскова будут перекрыты в дни Ганзы Экскурсии по псковским знаковым местам провели для сводного хора России Фонтан в Ботаническом саду Пскова открыли в преддверии Ганзейских дней Малый форум АСМИ пройдет в Пскове в рамках Ганзейских дней Опубликована программа средневекового фестиваля в рамках Ганзейских дней в Пскове Художественная выставка «Здравствуй, Ганза!» откроется в псковской галерее «Дом на набережной» Флешмоб #неберипропуск во время Ганзейских дней предложили провести организаторы Актеры драмтеатра разыграют исторические сценки в Ганзейские дни в Пскове «Псковская Ганза»: Кто выступит на главной концертной площадке
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Какие улицы Пскова будут перекрыты в дни Ганзы
25 июня 2019
Какие улицы Пскова будут перекрыты в дни Ганзы
«Точки роста» появятся в 8 сельских школах Псковской области
25 июня 2019
«Точки роста» появятся в 8 сельских школах Псковской области
Фонтан в Ботаническом саду Пскова открыли в преддверии Ганзейских дней
25 июня 2019
Фонтан в Ботаническом саду Пскова открыли в преддверии Ганзейских дней
Крестьянское хозяйство «Прометей» посетила Нинель Салагаева в Гдовском районе
25 июня 2019
Крестьянское хозяйство «Прометей» посетила Нинель Салагаева в Гдовском районе
Малый форум АСМИ пройдет в Пскове в рамках Ганзейских дней
25 июня 2019
Малый форум АСМИ пройдет в Пскове в рамках Ганзейских дней
Руководитель Псковстата поздравила коллег с профессиональным праздником
25 июня 2019
Руководитель Псковстата поздравила коллег с профессиональным праздником
Опубликована программа средневекового фестиваля в рамках Ганзейских дней в Пскове
25 июня 2019
Опубликована программа средневекового фестиваля в рамках Ганзейских дней в Пскове
Флешмоб #неберипропуск во время Ганзейских дней предложили провести организаторы
25 июня 2019
Флешмоб #неберипропуск во время Ганзейских дней предложили провести организаторы

Идет загрузка...