Малый форум АСМИ пройдет в Пскове в рамках Ганзейских дней

16:22, 25 июня 2019, ПАИ

Малый форум Ассоциации средств массовой информации Северо-Запада «Ганзейский Союз Нового времени: грани медиа-содружества» пройдет в Пскове 28 июня, сообщил Псковскому агентству информации шеф-редактор АНО ИД «Медиа 60», член правления АСМИ Максим Андреев.

Встреча журналистов пройдет с участием губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в администрации региона. В рамках мероприятия президент Международного пресс-клуба «Hansa-Media» (Великий Новгород) Светлана Лебедева выступит на тему «Практика информационного взаимодействия в рамках Ганзейского союза».

На тему «Ганзейский Союз Нового времени и АСМИ: грани медиа-содружества» выступят шеф-редактор АНО ИД «Медиа 60» Максим Андреев, заместитель главного редактора ИА «Регнум» (Санкт-Петербург) Игорь Павловский и директор филиала «Российской газеты» в Санкт-Петербурге «Российская газета» Анжелика Гурская.

Также выступят председатель АСМИ, директор Санкт-Петербургского РИЦ ТАСС (Санкт-Петербург) Александр Потехин и генеральный директор АСМИ (Санкт-Петербург) Иван Бенца.

Участие в дискуссиях примут директор ГП ПО «Медиа-холдинг Псковской области» Александр Машкарин, председатель комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области Константин Визирякин, редактор газеты «Призыв» (Себеж) Светлана Воронецкая, редактор газеты «Гдовская заря» Ольга Галахова, главный редактор журнала «Эксперт Северо-Запад» Дмитрий Глумсков, редактор сайта и спецкор АСМИ (Санкт-Петербург) Борис Клементьев, председатель Союза СМИ Ленинградской области Михаил Михайличенко, директор АНО «Издательский дом «Медиа 60» Ирина Назарова, главный редактор газеты «Петербургский дневник» Кирилл Смирнов, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников и главный редактор портала «Мойка 78» Олег Третьяков.

Ассоциация СМИ Северо-Запада России (АСМИ) создана в октябре 2000 года в Санкт-Петербурге. Учредительные документы подписали 19 руководителей СМИ фактически со всех регионов СЗФО.