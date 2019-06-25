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Общество

В аэропорту Пскова прошли учения накануне ганзейского праздника

В аэропорту Пскова сотрудники УМВД России по Псковской области совместно с представителями Росгвардии и регионального Управления МЧС провели межведомственные учения «Вулкан». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД, силовики отрабатывали действия по поддержанию безопасности во время массовых мероприятий и ликвидации внештатных ситуаций.

«Особое внимание на этих учениях уделяется эффективности, слаженности работы, чтобы наше реальное взаимодействие было результативным. Ведь от этого зависит не только общественный порядок,  но и жизнь, и здоровье граждан», - обратился к участникам учений заместитель начальника полиции УМВД России по Псковской области полковник полиции Алексей Федоров.

Полицейские отработали несколько учебных ситуаций, которые могут возникнуть во время праздничных мероприятий: обнаружение с помощью металлодетектора и изъятие запрещенных к проносу вещей,  действия при нахождении неизвестного предмета, работу следственно-оперативной группы на месте происшествия во время массовых мероприятий. Совместно с коллегами других силовых ведомств сотрудники полиции тренировались локализировать очаг возгорания, возникший во время проведения праздника.

«Работу сотрудников УМВД России по Псковской области на этих учениях можно оценить удовлетворительно. Уровень подготовки очень высок, но к этому результату мы и готовились несколько месяцев. В целом можно сказать, что сотрудники полиции готовы к обеспечению безопасности во время массовых мероприятий», - подвел итоги Алексей Федоров.

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