Нина Витковская и Сергей Корсаков вошли в состав Общественной палаты Псковской области
Шеф-редактор группы радиовещания ГТРК «Псков» Нина Витковская и общественник Сергей Корсаков вошли в состав Общественной палаты Псковской области, сообщил Псковскому агентству информации секретарь областного коллегиального совещательного органа Анатолий Мультах.
Он рассказал, что голосование за кандидатов состоялось 25 июня. За них проголосовало абсолютное большинство. Анатолий Мультах отметил, что члены областной Общественной палаты были удовлетворены ответами Нины Витковской и Сергея Корсакова на свои вопросы.
Нина Витковская является победителем регионального конкурса «Лидер года». Сергей Корсаков ранее возглавлял Фонд капительного ремонта Псковской области.