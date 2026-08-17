Первой вице-миссис конкурса «Мисси Россия – 2026» стала псковичка Анна Шефер
Итоги конкурса «Миссис Россия – 2026» подвели в Москве. Звания первой вице-миссис «Миссис Россия – 2026» удостоена Анна Шефер из Пскова, мама четверых детей. Кроме того, мама троих детей Антонина Спиридонова из Великих Лук стала четвёртой вице-миссис конкурса. Об этом сообщает РИА Новости.
-
Фото: из группы «Миссис Россия/Миссис Москва – Фонд «Планета Женщин» в социальной сети «ВКонтакте»
-
Фото: из группы «Миссис Россия/Миссис Москва – Фонд «Планета Женщин» в социальной сети «ВКонтакте»
Победительницей стала невестка народного артиста РСФСР Юрия Куклачева и супруга заслуженного артиста России Дмитрия Куклачева – Марина Куклачева. Второй вице-миссис стала Татьяна Васильева из Санкт-Петербурга, третьей – Ольга Тарасенко из Новокузнецка.
Напомним, что ранее все четыре представительницы Псковской области успешно прошли в финал конкурса.
Конкурс «Миссис Россия» традиционно собирает успешных женщин, которые демонстрируют не только внешние данные, но и рассказывают о своей карьере и семьях. В этом году на сцену выходили врачи, госслужащие, юристы, бизнес-леди, художницы, учителя, тренеры и актрисы. В конкурсе участвовали женщины-матери, и даже бабушки, из более чем 40 регионов России.
35 млн рублей и обязательные работы: суд вынес приговор по делу о вырубке леса в Печорском округе
В Псковской области семь из 27 исследованных за неделю клещей оказались заражены боррелиозом