Первой вице-миссис конкурса «Мисси Россия – 2026» стала псковичка Анна Шефер

17:54, 17 августа 2026, ПАИ

Итоги конкурса «Миссис Россия – 2026» подвели в Москве. Звания первой вице-миссис «Миссис Россия – 2026» удостоена Анна Шефер из Пскова, мама четверых детей. Кроме того, мама троих детей Антонина Спиридонова из Великих Лук стала четвёртой вице-миссис конкурса. Об этом сообщает РИА Новости.



Фото: из группы «Миссис Россия/Миссис Москва – Фонд «Планета Женщин» в социальной сети «ВКонтакте»



Фото: из группы «Миссис Россия/Миссис Москва – Фонд «Планета Женщин» в социальной сети «ВКонтакте»



Победительницей стала невестка народного артиста РСФСР Юрия Куклачева и супруга заслуженного артиста России Дмитрия Куклачева – Марина Куклачева. Второй вице-миссис стала Татьяна Васильева из Санкт-Петербурга, третьей – Ольга Тарасенко из Новокузнецка.

Напомним, что ранее все четыре представительницы Псковской области успешно прошли в финал конкурса.

Конкурс «Миссис Россия» традиционно собирает успешных женщин, которые демонстрируют не только внешние данные, но и рассказывают о своей карьере и семьях. В этом году на сцену выходили врачи, госслужащие, юристы, бизнес-леди, художницы, учителя, тренеры и актрисы. В конкурсе участвовали женщины-матери, и даже бабушки, из более чем 40 регионов России.