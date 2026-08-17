Фонтан запустили у Рижской гостиницы в Пскове

16:44, 17 августа 2026, ПАИ

Фонтан запустили у Рижской гостиницы в Пскове. Глава города Борис Елкин в своём канале в мессенджере МАХ отметил, что работы практически завершены, сейчас идёт пусконаладка.

«В этом году мы привели в порядок внешний вид фонтана, восстановили облицовку и гидроизоляцию. Также установили новую систему водоснабжения – теперь фонтан будет работать надёжнее и дольше», – заметил Борис Елкин.

Глава Пскова также призвал родителей объяснить детям, что купаться в фонтане, лазить по деревьям у фонтана и кататься на самокатах по гранитной облицовке – это небезопасно. В ближайшее время на территории появятся таблички с правилами поведения.

«Давайте вместе беречь городское благоустройство – так Псков будет оставаться уютным и красивым для всех! Пусть остаток лета обновлённый фонтан радует горожан и дарит хорошее настроение!» – заключи он.