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Общество

«Это не про переработки»: как нацпроекты помогают псковским предприятиям работать эффективнее

О том, как выбирают псковские предприятия для участия в национальном проекте «Производительность труда», рассказали руководитель Центра компетенций в сфере производительности труда Фонда инвестиционного развития Псковской области Дмитрий Чепюк и региональный руководитель проекта «Производительность труда» – тренер РЦК Псковской области Елена Стецюк в программе «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 17 августа.

Фото: ПАИ

Всего в год из Псковской области только три предприятия могут принять участие в проекте. Те организации, которые проходят отбор, получают рекомендации по улучшению производительности труда от федеральных экспертов.

«Производительность труда – это не про увеличение работы у сотрудника. Мы помогаем людям сократить время работы, чтобы они успевали выполнять другие задачи. Это и увеличивает производительность», – отметил Дмитрий Чепюк.

Для того, чтобы предприятие вошло в число участников программы, у него должен быть не меньше 400 миллионов рублей оборота без НДС и не менее 50 людей в штате. «Государство вкладывает деньги в те организации, у которых есть потенциал роста, и мы понимаем необходимость этого», – добавила Елена Стецюк.

Она также подчеркнула, что в Псковской области поддержку нередко оказывают базовым несырьевым предприятиям и туризму.

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