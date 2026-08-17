В ПсковГУ назначили нового директора института непрерывного образования

17:32, 17 августа 2026, ПАИ

Новым директором института непрерывного образования ПсковГУ с 17 августа стала Лилия Самигуллина. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Лилия Самигуллина – выпускница Казанского государственного университета имени В. И. Ульянова-Ленина. В 2000 году она окончила факультет татарской филологии, истории и восточных языков по специальности «филология». В 2004 году защитила кандидатскую диссертацию и получила учёную степень кандидата филологических наук.

До прихода в ПсковГУ Лилия Самигуллина работала в Казанском (Приволжском) федеральном университете на должности доцента Института международных отношений, истории и востоковедения, а также руководила программами Центра развития компетенций UNIVERSUM+. В 2026 году она прошла повышение квалификации по программе «Разработка и сопровождение программ дополнительного профессионального образования: продуктовый подход и современные форматы реализации».

«Лилия Маратовна сочетает глубокую научную подготовку с опытом управления образовательными программами в одном из ведущих университетов страны. Уверен, её компетенции помогут ПсковГУ вывести систему непрерывного образования на новый уровень», – отметил врио ректора ПсковГУ Сергей Николаев.

Наталья Милька, ранее занимавшая должность директора Института непрерывного образования, продолжит работу в институте в должности заместителя директора.