Новый председатель назначен в Пушкиногорском районном суде
Михаил Чубаркин приступил к исполнению обязанностей председателя Пушкиногорского районного суда Псковской области, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.
Михаил Чубаркин назначен на эту должность указом президента РФ от 27 июля 2026 года № 514, срок полномочий председателя составляет шесть лет. До этого Михаил Чубаркин работал судьёй Себежского районного суда.
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