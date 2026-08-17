Новый председатель назначен в Пушкиногорском районном суде

18:18, 17 августа 2026, ПАИ

Михаил Чубаркин приступил к исполнению обязанностей председателя Пушкиногорского районного суда Псковской области, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Михаил Чубаркин назначен на эту должность указом президента РФ от 27 июля 2026 года № 514, срок полномочий председателя составляет шесть лет. До этого Михаил Чубаркин работал судьёй Себежского районного суда.

Ранее сообщалось, что в ПсковГУ назначили нового директора института непрерывного образования.