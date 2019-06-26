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Общество

Пограничники предупреждают об очередях в пунктах пропуска в дни Ганзы в Пскове

Пограничное управление ФСБ России по Псковской области информирует тех, кто собирается пересекать государственную границу на личном автотранспорте, что во время проведения Международных Ганзейских дней нового времени в Пскове с 27 по 30 июня прогнозируется увеличение пассажиропотока в пунктах пропуска Шумилкино и Куничина Гора. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Этот может привести к увеличению времени пересечения российско-эстонской границы. Для комфортного и быстрого пересечения границы рекомендуется при планировании поездок предусматривать альтернативные маршруты следования. Те, кто следует с домашними животными, должны учитывать, что в пунктах пропуска «Лудонка», «Куничина Гора» и «Брунишево» отсутствует возможность прохождения ветеринарного контроля.

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