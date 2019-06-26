Десантники России, Белоруссии и Сербии форсировали водную преграду и уничтожили условного противника

08:59, 26 июня 2019, ПАИ

В ходе активной фазы совместного российско-сербско-белорусского учения «Славянское братство-2019», которая стартовала 24 июня, сводное коалиционное подразделение трех стран форсировало водную преграду, высадилось на незнакомое побережье и уничтожило лагерь условного незаконного вооруженного формирования. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Руководитель российского контингента генерал-майор Алексей Наумец рассказал, что по замыслу учения после десантирования передовые отряды подразделений России, Сербии и Белоруссии на специальных лодках выдвинулись в заданный район, после чего основные силы на пароме речной флотилии и четырех гусеничных плавающих транспортерах ПТС-4 преодолели водную преграду и отправились к месту выполнения боевой задачи. Алексей Наумец уточнил, что после форсирования реки Дунай основные подразделения высадились в районе «Пескови» и приступили к блокированию и уничтожению лагеря условного НВФ.

«После высадки основных подразделений в районе «Пескови» десантники трех стран блокировали лагерь НВФ и уничтожили «противника» огнем из вооружения бронетранспортеров БТР-82, БРДМ, а также из стрелкового оружия, 60-мм минометов, АГС-17 «Пламя», ручных противотанковых гранатометов РПГ-7Д, РПГ-18 и РПГ-26», – добавил командир российского контингента.

В плановом совместном российско-сербско-белорусском тактическом учении, которое проходит с 14 по 27 июня, принимают участие более 600 военнослужащих трех стран. Среди них есть псковские десантники.