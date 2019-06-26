До 27 рублей планируют повысить стоимость проезда в автобусах Пскова

10:03, 26 июня 2019, ПАИ

До 27 рублей планируют повысить стоимость проезда в автобусах Пскова. Как сообщили Псковскому агентству информации в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, с таким предложением на заседании общественного совета выступил генеральный директор ГП ПО «Псковпассажиравтотранса» Николай Киянец.

Он рассказал, что пока лишь 15% всех поездок на городских маршрутах оплачивается банковскими картами. По его словам, такой способ оплаты положительно отражается на администрировании платежей и дает удобный инструмент анализа и планирования транспортных потоков.

Чтобы приучить псковичей активнее пользоваться картами при оплате проезда в городских автобусах, руководитель предприятия предложил увеличить стоимость поездки в городском транспорте за наличный расчет до 27 рублей. Для пасажиров, которые будут платить картой, стоимость проезда не изменится и останется на уровне 25 рублей.

Члены общественного совета при комитета согласились с предложением Николая Киянца.

Председатель комитета Борис Елкин также доложил о завершении работы по заключению государственных и муниципальных контрактов по основным объектам в рамках нацпроектов. И. о. директора ГБУ ПО «Псковавтодор» Владимир Шаляев рассказал о ходе подготовительных работ по ремонту региональных автодорог, а также выступил с предложением включить в программу дорожных работ на этот год ремонт участка автодороги Лудони - Павы - Боровичи в Стругокрасненском районе протяженностью 2,7 км и ремонт въезда в Опочку с федеральной трассы Р-23.