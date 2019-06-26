Юлия Пересильд: Я не боюсь делать шаг во что-то абсолютно новое

10:28, 26 июня 2019, ПАИ

«Я не боюсь делать шаг во что-то абсолютно новое, вопрос только во времени и необходимости выбора», - заявила уроженка Пскова, актриса театра и кино Юлия Пересильд. Её колонка опубликована в журнале «Русский пионер» № 91.

Актриса заявила, что хочет петь, создать студию звукозаписи и фотовидеомонтажа, чтобы в одном месте можно было делать театрально-музыкальные фильмы. «Игра на фортепиано — почему нет? Когда я вижу, как другие люди занимаются чем-то классным, во мне разжигается огонь и хочется попробовать все. Но, конечно, приходится выбирать», - отметила она. Юлия Пересильд напомнила, что несколько лет назад сделала выбор, который сильно изменил её жизнь, — она стала учредителем благотворительного фонда «Галчонок».

Что касается ближайших шагов в театре, актриса анонсировала премьеру спектакля «Дядя Ваня» в сентябре в рамках фестиваля «Черешневый лес». «Участвуя в таких постановках, всегда думаешь: о ужас, как заново прочитать Чехова после того, как его прочитали и поставили сотни, если не тысячи театральных трупп по всему миру», - рассказала она.

Юлия Пересильд добавила, что шаг в режиссуру в 2018 году помог ей почувствовать себя живой и дал колоссальный опыт. Тогда она попробовала себя в качестве режиссёра на сцене Псковского драматического театра, поставив спектакль «Каштанка». Позднее постановка вошла в конкурсную программу фестиваля искусств «Черешневый лес».

Юлия Пересильд заметила, что хотела вывести команду, с которой делала «Каштанку», «на какую-то новую для них территорию». «Прошло год и три месяца с момента премьеры в Пскове, а я понимаю, что до конца так и не осознала, что это было. Это вообще была я? Мы сделали этот спектакль за 14 дней? Я смотрю на это как бы со стороны, как будто какой-то другой человек это все делал вместо меня», - поделилась она.

Актриса заметила, что в режиссуру вряд ли уйдет, так как обратной дороги оттуда нет: «Вероятность того, что ты войдешь в режиссуру и останешься артистом, — нулевая. Ощущение власти и осознание того, что ты можешь все, просто не позволят тебе отказаться от режиссуры и снова стать актером».

Юлия Пересильд подчеркнула, что не знает, каким будет ее следующий шаг. «Рассказывать Богу о своих планах — это очень смешно. Никогда нельзя знать, что с тобой будет завтра. Конечно, я смотрю на несколько шагов вперед, но о планах не люблю говорить. Новый день укажет путь», - заключила она.