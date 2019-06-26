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Общество

Служебные собаки Псковской таможни искали наркотики на территории псковского филиала академии ФСИН

В псковском филиале академии ФСИН России кинологи Псковской таможни провели тренировку по поиску наркотических и психотропных средств. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Наркотики на территории академии разыскивали собаки Росинка, Ева Браун, Оливис и Хана. Действия таможенников и их подопечных оценивала начальник отдела кинологической подготовки Северо-Западной оперативной таможни Татьяна Харькова. Вместе с ней за работой кинологов наблюдали курсанты, которые также принимали участие в тренировке по поиску наркотических и психотропных средств.

«Собаки – опытные сыщики, которые неоднократно предупреждали преступления и противоправные действия, поэтому неудивительно, что во время тренировки они справились с поставленными задачами», – прокомментировал тренировку заместитель начальника кинологического отдела Псковской таможни Тимур Ханнанов. 

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