Учебно-воспитательное учреждение в Невеле отремонтируют
Капитальный ремонт проведут в Специальном учебно-воспитательном учреждении в Невеле. Соответствующий аукцион опубликован на сайте госзакупок.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 млн 400 тыс. рублей, источник финансирования - бюджет Псковской области. Предполагаемые средства - это деньги федерального и регионального бюджетов. Работы предусмотрены Государственной программой Псковской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики на 2014-2020 годы».
Подрядчику предстоит заменить окна и двери, отремонтировать полы, стены и потолки в помещении под спортзал и коридоре, помещения душевой комнаты, систему электроснабжения.
Проведение аукциона намечено на 8 июля.