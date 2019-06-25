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Экономика

Учебно-воспитательное учреждение в Невеле отремонтируют

Капитальный ремонт проведут в Специальном учебно-воспитательном учреждении в Невеле. Соответствующий аукцион опубликован на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 млн 400 тыс. рублей, источник финансирования - бюджет Псковской области. Предполагаемые средства - это деньги федерального и регионального бюджетов. Работы предусмотрены Государственной программой Псковской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики на 2014-2020 годы».

Подрядчику предстоит заменить окна и двери, отремонтировать полы, стены и потолки в помещении под спортзал и коридоре, помещения душевой комнаты, систему электроснабжения.

Проведение аукциона намечено на 8 июля.

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