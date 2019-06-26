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Великолучанин украл телевизор через окно

В Великих Луках полиция задержала мужчину, который через окно проник в квартиру и украл телевизор. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

Преступление совершено в период с 21 по 22 июня. Злоумышленник проломил окно в квартиру дома по Нелидовскому проезду, вытащил из помещения телевизор, стоимость которого хозяева оценили в 18 тысяч рублей. И с добычей злоумышленник скрылся. 

Полицейские по «горячим следам» задержали подозреваемого. Им оказался безработный, ранее судимый 32-летний великолучанин. Похищенное изъяли. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют жителям Псковской области не оставлять открытыми окна и двери балконов в домах, не ставить на подоконники дорогостоящие предметы, которые будут привлекать внимание прохожих. 

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