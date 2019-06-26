Торт «с надгробиями» подарили красноярским выпускникам

13:53, 26 июня 2019, ПАИ

Выпускникам школы №143 в Красноярске подарили торт с их фотографиями, однако они были схожи с надгробиями. Как пишет РИА Новости, идея торта принадлежала самим родителям.

Возмущения вызвала публикация фотографии этого торта в группе «Типичный Красноярск. Столица Сибири». В обсуждениях комментаторы называли родителей и учителей «людьми с больной фантазией», а часть пользователей соцсети отнеслась к этому с юмором.

В школе от официального комментария о выпускном и сладостях воздержались.