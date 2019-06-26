Обманувшую псковичку интернет-мошенницу нашли в Калининграде

17:10, 26 июня 2019, ПАИ

Псковские полицейские совместно с коллегами из УМВД России по Калининградской области задержали интернет-мошенницу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В январе 2019 года псковичка решила купить через социальные сети детские вещи, но стала жертвой неизвестной злоумышленницы. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию, было возбуждено уголовное дело.

В ходе расследования стражам правопорядка удалось установить, что к совершению этого преступления причастна 29-летняя жительница Калининграда. Псковские полицейские отправились в служебную командировку и совместно с коллегами из калининградского УМВД при поддержке бойцов ОМОН 24 июня задержали подозреваемую в частном доме, где она проживала со своим сожителем. При обыске изъяты компьютер, мобильные телефоны, сим-карты и другое оборудование.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Женщине вручили подписку о невыезде. Следствие устанавливает ее причастность к совершению аналогичных мошеннических действий.