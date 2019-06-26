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Год ограничения свободы получил стружанин за избиение сожительницы

Стругокрасненский районный суд признал 38-летнего местного жителя виновным в избиении своей сожительницы и назначил ему наказание в виде одного года ограничения свободы. Приговор суда вступил в законную силу, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Стругокрасненского района.

Установлено, что в апреле 2019 года в ходе ссоры житель деревни Катежно Стругокрасненского района нанес не менее семи ударов руками и ногами по телу своей сожительницы. Этими противоправными действиями мужчина причинил средней тяжести вред здоровью женщине.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления по части 1 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) и назначил ему наказание в виде одного года ограничения свободы.

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