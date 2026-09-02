Короткое замыкание привело к пожару в гаражном кооперативе в Печорах

10:23, 02 сентября 2026, ПАИ

Возгорание гаража в кооперативе «Пограничник» на улице Карьерной в Печорах ликвидировали пожарно-спасательные подразделения Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Причиной пожара, предположительно, стал аварийный режим работы электрооборудования и сетей вследствие короткого замыкания. Пожарным удалось спасти четыре хозяйственные постройки.

На месте работали шесть специалистов областной пожарной охраны и две единицы техники.

Ранее сообщалось, что дача, склад и грузовик горели в Псковской области.