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Происшествия

Полмиллиона рублей нашли псковские таможенники под поясом у иностранки

Псковские таможенники задержали гражданку Молдовы, которая пыталась провезти через российско-латвийскую границу почти полмиллиона рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

Фото: пресс-служба Псковской таможни

60-летняя пассажирка легкового автомобиля пыталась провезти через пункт пропуска «Бурачки» 495 тысяч рублей, спрятав их в нательной сумке под ортопедическим поясом и футболкой. При этом пассажирскую таможенную декларацию женщина не подавала и не заявила о вывозе денег.

Во время таможенного досмотра у женщины обнаружили 99 купюр номиналом в пять тысяч рублей. Женщина пояснила, что пыталась обезопасить себя от возможной кражи, а на границе забыла достать валюту из потайного места.

Денежные средства изъяты до принятия решения по делу.

«Любая попытка сокрытия товара от должностных лиц таможенного органа является основанием для привлечения к ответственности», – отметил начальник таможенного поста МАПП «Бурачки» Псковской таможни Денис Пономаренко.

Возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 16.1 КоАП РФ (сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования тайников или иных способов, затрудняющих обнаружение товаров).

Ранее мужчина пытался провезти через псковскую границу люксовые вещи почти на миллион.

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