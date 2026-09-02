Фантомное производство опасной рыбы выявили в Псковской области

09:49, 02 сентября 2026, ПАИ

Предприятие-фантом по производству пищевой продукции выявили в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Во время мониторинга данных компонента «Меркурий» в августе специалисты ведомства выявили нарушения в деятельности ООО «Велэкопрод» при производстве и реализации пищевой продукции.

Установлено, что уполномоченное лицо этой организации оформляло ветеринарные сопроводительные документы с признаками фальсификации. В частности, в системе «Меркурий» было оформлено 12 ветеринарных сопроводительных документов на мороженую рыбу – дорадо (2,5 тонны), сибас (2,5 тонны), воблу (около пяти тонн), треску (около десяти тонн).

Однако во время выездного обследования было установлено, что по указанному адресу нет помещений и оборудования, необходимых для хранения и производства мороженой рыбы. Таким образом, в оборот вводилась фальсифицированная и потенциально опасная продукция неизвестного происхождения, а ООО «Велэкопрод» признано предприятием-фантомом.

20 августа регистрацию уполномоченного лица организации аннулировали, производственную площадку исключили из информационной системы «ВетИС» с отметкой «фантом». Также был направлен запрос об аннулировании производственных и транспортных документов.

Кроме того, о факте выпуска в обращение некачественной и небезопасной пищевой продукции ООО «Велэкопрод» ведомство направило информационные письма в прокуратуру Псковской области, региональные УМВД России, управление Роспотребнадзора, управление Федеральной налоговой службы, УФАС, комиссию по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, комитет по ветеринарии, а также в территориальные управления Россельхознадзора.

Ранее два россиянина попали под суд в Псковской области из-за взятки ради ветсертификатов на баранину.