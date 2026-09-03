В Великих Луках суд взыскал более миллиона рублей в пользу жертвы мошенников

09:32, 03 сентября 2026, ПАИ

Великолукский городской суд рассмотрел гражданское дело о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами. Поводом стал перевод великолучанином более 2,5 млн рублей по указанию незнакомого человека, сообщили ПАИ в пресс-службе судов Псковской области.

Как установил суд, мужчина, находясь под психологическим воздействием неизвестного лица, перевел со своего банковского счета без заключения каких-либо договоров в общей сложности 2 521 000 рублей, в том числе на счета ответчиков.

Впоследствии незнакомец перестал выходить на связь. По факту хищения денег было возбуждено уголовное дело, а великолучанин признан потерпевшим.

Поскольку каких-либо обязательств перед получателями денежных средств мужчина не имел, он обратился в суд с требованием вернуть деньги и выплатить проценты за пользование ими.

Изучив материалы дела, суд удовлетворил иск частично. В отношении одного из ответчиков в иске отказали. Суд установил, что между ним и великолучанином была заключена сделка по договору купли-продажи криптовалюты, поэтому полученные средства не являлись неосновательным обогащением.

В отношении второго ответчика суд пришел к противоположному выводу. Было установлено, что истец перевел ему деньги при отсутствии каких-либо обязательств.

Ответчик утверждал, что не получал и не использовал эти средства и не знал об их поступлении на банковскую карту. Однако суд отклонил эти доводы. Как выяснилось, мужчина добровольно передал свою банковскую карту третьему лицу для использования. Поэтому он несет риск неблагоприятных последствий, связанных с проведением несанкционированных операций.

В результате суд взыскал со второго ответчика 1 330 000 рублей неосновательного обогащения, 120 485,81 рубля процентов за пользование денежными средствами, а также расходы на оплату услуг адвоката.

Суд также обратил внимание на последствия передачи банковских карт третьим лицам. Согласно информационному письму Центрального банка РФ о несанкционированных операциях с платежными картами, передача карты и сведений о ПИН-коде нарушает порядок использования электронных средств платежа. В дальнейшем это может стать основанием для отказа банка в возмещении средств, списанных в результате несанкционированных операций.

Кроме того, переданная третьему лицу карта может использоваться при совершении противоправных действий. В таком случае ее держатель рискует быть привлеченным к ответственности в качестве соучастника.

Клиентам банков рекомендуется учитывать: если держатель карты не сообщил кредитной организации о приостановлении или прекращении ее использования, он несет обязательства, возникающие в связи с ее использованием другими лицами.