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Общество

Выставка «Из ганзейской Риги с любовью» открылась в Пскове

В Пскове в центральной городской библиотеке открылась выставка латвийского художника-графика и дизайнера Иманта Озолиньша «Из ганзейской Риги с любовью». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в городской библиотеке.

Выставка в Пскове составлена из произведений, которые Имант Озолиньш создал под впечатлением от путешествий по Европе, в том числе по ганзейским городам. Именно поэтому псковские библиотекари решили открыть для своих читателей 39-е Ганзейские дни с выставки графики Иманта Озолиньша.

На открытие выставки пришли псковские художники, знакомые не только с творчеством латвийского графика, но и с ним самим. Они рассказали, какая у него была «твёрдая» рука, и что он никогда не пользовался линейкой, хотя может показаться, что прямые линии на него работах проведены не без помощи вспомогательных инструментов. «Посетители библиотеки увидели в произведениях Иманта Озолиньша «Ригу своего детства», а также испытали радость от добротной советской графики ручной работы, мастеров которой остаётся всё меньше», - отметили в библиотеке.

Имант Озолиньш прославился, в частности, тем, что создал логотип и этикетки для завода «Латвияс Балзамс». 

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