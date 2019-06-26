За убийство беременной лосихи пскович заплатит 400 рублей

09:06, 27 июня 2019, ПАИ

Пскович заплатит 400 тысяч рублей за незаконную добычу лося, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

13 января 2019 года житель Пскова был на коллективной охоте в районе деревни Кустово Островского района на основании имеющегося разрешения на добычу лося в возрасте до года. При этом он убил 3-летнюю самку лося с двумя эмбрионами, чем нарушил условия, предусмотренные документом

Природоохранный прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с мужчины ущерба, причиненного охотничьим ресурсам в результате незаконной охоты. Суд требования удовлетворил, на ответчика возложены соответствующие обязанности.