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За убийство беременной лосихи пскович заплатит 400 рублей

Пскович заплатит 400 тысяч рублей за незаконную добычу лося, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области. 

13 января 2019 года житель Пскова был на коллективной охоте в районе деревни Кустово Островского района на основании имеющегося разрешения на добычу лося в возрасте до года. При этом он убил 3-летнюю самку лося с двумя эмбрионами, чем нарушил условия, предусмотренные документом

Природоохранный прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с мужчины ущерба, причиненного охотничьим ресурсам в результате незаконной охоты. Суд требования удовлетворил, на ответчика возложены соответствующие обязанности.

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