0
09:09
Михаил Ведерников пожелал молодёжи Псковской области широких возможностей для реализации проектов
23:04
Транспорт для соцобслуживания населения получат все районы Псковской области в 2019 году
21:33
Репетиция открытия Ганзейских дней в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
20:13
Лагерь реконструкторов появился в Пскове
19:28
ФОТОФАКТ: Псков в ожидании Ганзы
18:03
Второй парад-фестиваль необычных плавательных средств пройдет в Пскове в Ганзейские дни
17:17
Вера Емельянова: Международный хоровой праздник будет открытием для Пскова, региона и гостей Ганзы
Еще новости
Общество

Михаил Ведерников пожелал молодёжи Псковской области широких возможностей для реализации проектов

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с Днём молодёжи, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации.

«Главная отличительная черта наших молодых людей — самодостаточность. Они не ждут подарков судьбы и в первую очередь полагаются на самих себя. Это сильное качество, благодаря которому сегодня среди нас есть талантливые, энергичные и уверенные в себе люди. Однако важно помнить и о том, что возможности любого человека многократно усиливаются, если он работает в команде. Всегда можно добиться большего, если созидать сообща, грамотно используя существующие институты и инструменты», - подчеркнул глава региона.

По его словам, за последние два года в культуре, спорте и туризме Псковской области собралась сильная и амбициозная команда. «Консультанты, общественники, активисты, помощники, бизнесмены — сотни разносторонних молодых людей подключились к общему делу. Еще недавно они не верили, что нужны и интересны, что им могут помочь в их стремлениях. Однако сегодня они активно воплощают свои идеи и проекты в жизнь в сотрудничестве с государственными организациями», - говорится в поздравлении.

Глава региона сообщил, что сейчас готовится база данных по всем общественным конкурсам и грантам на территории России и в рамках приграничного сотрудничества. «Мы будем предоставлять консультации по участию в каждом из них — и это возможности, которые доступны лично вам. Вместе мы действительно можем многое. Но для этого нужна ваша вера и готовность стремиться к своей мечте. Во всем остальном мы постараемся стать вам опорой и поддержкой», - отметил губернатор.

В заключение Михаил Ведерников пожелал молодым людям успехов, счастья и широких возможностей для реализации своих проектов на территории Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Михаил Ведерников пожелал молодёжи Псковской области широких возможностей для реализации проектов
27 июня 2019
Михаил Ведерников пожелал молодёжи Псковской области широких возможностей для реализации проектов
Транспорт для соцобслуживания населения получат все районы Псковской области в 2019 году
26 июня 2019
Транспорт для соцобслуживания населения получат все районы Псковской области в 2019 году
Репетиция открытия Ганзейских дней в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
26 июня 2019
Репетиция открытия Ганзейских дней в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Лагерь реконструкторов появился в Пскове
26 июня 2019
Лагерь реконструкторов появился в Пскове
ФОТОФАКТ: Псков в ожидании Ганзы
26 июня 2019
ФОТОФАКТ: Псков в ожидании Ганзы
Второй парад-фестиваль необычных плавательных средств пройдет в Пскове в Ганзейские дни
26 июня 2019
Второй парад-фестиваль необычных плавательных средств пройдет в Пскове в Ганзейские дни
Вера Емельянова: Международный хоровой праздник будет открытием для Пскова, региона и гостей Ганзы
26 июня 2019
Вера Емельянова: Международный хоровой праздник будет открытием для Пскова, региона и гостей Ганзы
Павел Пожигайло: Псковский Кремль – идеальное место для Международного Хорового праздника
26 июня 2019
Павел Пожигайло: Псковский Кремль – идеальное место для Международного Хорового праздника

Идет загрузка...