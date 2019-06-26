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Жителя Санкт-Петербурга осудили за попытку стать наследником знакомой из Пушкиногорского района

36-летнего петербуржца осудили за попытку стать собственником недвижимого имущества умершей знакомой в Пушкиногорском районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В 2017 году злоумышленник, которому было известно о том, что у его умершей знакомой не осталось наследников, отправил в суд исковое заявление. Цель была проста - чтобы за ним признали право собственности на её недвижимое имущество, стоимость которого превышала 8 млн рублей. При этом он приложил в подтверждение исковых требований подложные документы, которые свидетельствовали о продаже ему указанного имущества, якобы подписанные умершей.

Пока проходила почерковедческая судебная экспертиза подлог документов был установлен, подсудимый от исковых требований отказался.

Пушкиногорский районный суд признал его виновном по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере), назначив наказание в виде 4-х лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком и штрафом в размере 100 000 рублей. Приговор суда не вступил в законную силу, добавили в ведомстве.

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