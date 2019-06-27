Умер лидер группы «Високосный год» Илья Калинников

09:52, 27 июня 2019, ПАИ

В Москве в возрасте 46 лет умер лидер и основатель рок-группы «Високосный год» Илья Калинников. Об этом пишет директор группы Алексей Кан в своем аккаунте в Facebook. Музыкант умер 25 июня от остановки сердца в московской больнице.

Группа была основана в 1990-м году и стала лауреатом множества престижных наград. Ее главные хиты – «Метро», «Тихий огонек», «Шестой день осени», «Лучшая песня о любви», «Кино» и «Приносящий удачу». В 2014 году группа «Високосный Год» впервые выступила на фестивале «Нашествие».