Красинский дом культуры отремонтируют в Палкинском районе
Реконструкцию здания Красинского сельского дома культуры в Палкинском районе проведут до 1 декабря 2019 года. Аукцион на выполнение работ опубликован на сайте госзакупок.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 6 млн 948 тыс. 348 рублей. Источник финансирования - районный бюджет с использованием средств Государственной программы Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области на 2014-2020 годы».
Техническое задание предусматривает устройство вентиляции, газоснабжения, отопления, водопровода, канализации, пожарной сигнализации, благоустройство, установку кондиционеров, видеонаблюдения, молнезащиты.
Проведение аукциона запланировано на 19 июля.