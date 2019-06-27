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Экономика

Красинский дом культуры отремонтируют в Палкинском районе

Реконструкцию здания Красинского сельского дома культуры в Палкинском районе проведут до 1 декабря 2019 года. Аукцион на выполнение работ опубликован на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 6 млн 948 тыс. 348 рублей. Источник финансирования - районный бюджет с использованием средств Государственной программы Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области на 2014-2020 годы».

Техническое задание предусматривает устройство вентиляции, газоснабжения, отопления, водопровода, канализации, пожарной сигнализации, благоустройство, установку кондиционеров, видеонаблюдения, молнезащиты.

Проведение аукциона запланировано на 19 июля.

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