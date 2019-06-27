Фасады Дома губернатора отреставрировали в Пскове к Ганзейским дням
На лицевом и дворовом фасаде Дома губернатора, памятника архитектуры XIX века в Детском парке Пскова, к Ганзейским дням завершили комплекс реставрационных работ, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации области.
Специалисты укрепили фундамент, усилили стропильную систему, поменяли кровлю, отреставрировали элементы живописи, а на застекленной башне установили шпиль. Затем работникам предстоит отреставрировать залы и помещения здания.
Работы на 105 млн рублей ведутся по заказу Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры.
В этом здании располагается областная библиотека для детей и юношества имени В. А. Каверина, на время ремонта ей предоставлены другие помещения. «Губернаторским домом» здание называется с 30-х годов XIX века, когда оно стало казенной квартирой псковских губернаторов.