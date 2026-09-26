Международный туристический форум пройдёт в Псковской области

14:38, 26 сентября 2026, ПАИ

С 30 сентября по 1 октября в Псковской области будет проходить международный туристический форум «Сила бренда – экономическое будущее регионов», сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём канале в MAX.

Эксперты отрасли, представители власти и бизнеса вместе обсудят актуальные направления регионального брендинга, эффективные инструменты продвижения территорий и возможности их социально-экономического развития. Свои проекты и инициативы представят участники из разных субъектов России.

Форум будет интересен специалистам в сфере туризма, предпринимателям, инвесторам и представителям компаний. Это отличная возможность найти новых партнёров, обменяться опытом и наметить перспективы сотрудничества.

«Сегодня сильный бренд региона выходит далеко за рамки привлекательности для туристов. Это новые инвестиции, благоустройство городской среды, рабочие места и поддержка бизнеса. Приглашаю всех, кто заинтересован в развитии внутреннего туризма и продвижении территорий, принять участие в форуме», – призвал губернатор.