О битве хоров на сетоской свадьбе рассказали в псковской библиотеке

15:49, 26 сентября 2026, ПАИ

На фестивале «Книжная яблоня» в Пскове состоялась презентация «От вещи к слову: сето-наследие», посвящённая Году единства народов России, сообщили ПАИ в пресс-службе Централизованной библиотечной системы Пскова.

Заместитель председателя Печорской районной общественной организации «Этнокультурное общество народа сето», руководитель детского этнографического ансамбля «Птенцы», лектор общества «Знание» Елена Вариксоо познакомила гостей фестиваля с культурным наследием коренного малочисленного народа сето, который живёт в Печорском районе Псковской области.

Участники встречи узнали, какие существуют версии происхождения народа сето, почему сетоский язык нельзя считать диалектом эстонского языка, хотя эти языки и похожи, как сето приняли православие и по какой причине они до недавнего времени сохраняли некоторые языческие традиции, где у них место силы, что для народа сето важнее всего, как отличить сетоский костюм от русского и почему выросшие «птенцы» из этнографического ансамбля, которым занимается Елена, стали амбассадорами сетоской культуры.

Елена Вариксоо также рассказала, что коренной малочисленный народ сето понемногу увеличивается в количестве, чему немало способствовали смешанные браки. А на вопрос, чем сетоские свадебные обычаи отличаются от русских, ответила, что некоторые элементы сетоской свадьбы встречаются в разных частях Псковской области, поэтому разделить эти традиции очень трудно.

Например, у сето есть очень интересная свадебная традиция с хорами со стороны жениха и со стороны невесты. Оказывается, хор жениха собирает компромат про невесту и на свадьбе занимается тем, что критикует новобрачную. А хор невесты защищает её и в ответ на все критические замечания друзей жениха превозносит её красоту и домовитость.

На прощание представительница сето пригласила всех на концерт народа сето 11 декабря, который будет проходить в Псковском доме молодёжи.

Напомним, в Пскове на этой неделе проходит ежегодный литературный фестиваль «Книжная яблоня», в рамках которого в историко-краеведческой библиотеке на площади Ленина открылась грандиозная ярмарка книг лучших российских издательств по самым выгодным ценам. Среди них – «Речь», «Самокат», «Проспект», «РиполКлассик», «Эвлорин», «Гудвин».

В этом году Централизованная библиотечная система Пскова проводит фестиваль «Книжная яблоня» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, и поэтому он как никогда наполнен интересными мероприятиями с участием многочисленных деятелей искусства со всероссийской известностью.

Ранее сообщалось, что в Псковской центральной городской библиотеке имени Ю. Н. Тынянова в рамках фестиваля «Книжная яблоня» состоялась встреча псковичей со знаменитым книжным иллюстратором Антоном Ломаевым «Сказочная Русь глазами Антона Ломаева».