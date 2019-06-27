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Политика

Экс-глава Ингушетии станет заместителем министра обороны России

Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, который досрочно ушёл в отставку, займёт новую должность, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, Юнус-Бек Евкуров станет заместителем министра обороны России Сергея Шойгу.

24 июня глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, который возглавлял республику с 2008 года, заявил о намерении досрочно уйти в отставку. 26 июня президент России Владимир Путин принял его досрочную отставку. Врио главы региона был назначен руководитель управления Росприроднадзора по Самарской области, бывший прокурор Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, с декабря 2012 по февраль 2017 года занимавший должность заместителя полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе, комментируя отставку Юнус-Бека Евкурова с поста главы Ингушетии, заявил, что Юнус-Бек Евкуров эффективный руководитель, возглавивший Ингушетию в самые сложные годы. По словам псковского губернатора, за 12 лет работы Юнус-Бек Евкурову удалось остановить терроризм, принести в республику мир, стабильность и благополучие.

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