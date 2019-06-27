Вице-премьер Ольга Голодец проконтролировала ход работ на псковском «Машиностроителе»

13:49, 27 июня 2019, ПАИ

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Ольга Голодец проконтролировала ход работ на стадионе «Машиностроитель» в Пскове. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, 27 июня вице-премьер находится в регионе с рабочим визитом.

Директор блока «Гражданское строительство» АО «Стройтрансгаз» Валерий Нелюбов рассказал Ольге Голодец о ходе работ на стадионе. По его словам, инженерные сети выполнены почти на 100%. На объекте задействованы порядка 200 человек. «Сейчас мы находимся в графике», - заверил подрядчик.

Валерий Нелюбов также отметил, что на объекте монтируются вертикальные конструкции трибун, началась отработка поля: сделана дополнительная выемка и замена грунта, уложен первый слой «ковра», идут работы по дренажу грунта. Он добавил, что это будет лучшее поле в Псковской области.

«Сейчас главное не расслабляться, деньгами вы обеспечены», - обратилась к нему Ольга Голодец.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников напомнил, что срок сдачи объекта – декабрь.

Валерий Нелюбов сообщил, что к 1 сентября поле и трибуны будут готовы.

Замминистра спорта РФ Павел Новиков добавил, что на 2-ю очередь стадиона потребуется порядка 500 млн, в частности, на реконструкцию спортзала на территории объекта и переоборудования его в многофункциональный физкультурный комплекс, а также на устройство второго футбольного поля. Замминистра спорта отметил, что подрядчик все делает грамотно и по графику, но констатировал, что стадион не удалось реконструировать к Ганзейским дням, как планировалось ранее.

«Это, конечно, нужно», - прокомментировала Ольга Голодец необходимость дополнительных средств. Она также заметила, что набранный темп не должен быть потерян, ведь наконец-то дело сдвинулось с мертвой точки. «Речь сейчас идет о второй очереди, и я считаю, что этот объект необходим с точки развития физической культуры и спорта в Псковской области», - подчеркнула вице-премьер. Она добавила, что вопрос по второй очереди надо решить в кратчайшие сроки, чтобы успеть к формированию бюджета.

«Наш приоритет - построить качественный объект, средства все рассчитаны до копейки. Нельзя сейчас штрафовать область, а иначе мы накажем людей, для которых все это строится, надо доделать в полном объеме», - заявила заместитель председателя правительства. Она добавила, что попросит всех коллег «напрячься и доделать объект на хорошем уровне», после чего следует приниматься за 2-ю очередь

Объект модернизируется на средства федерального бюджета в соответствии с планом подготовки и проведения Ганзейских Дней, однако из-за проблем с первым подрядчиком к началу события сдать объект не удалось.

Михаил Ведерников поблагодарил Ольгу Голодец за поддержку и сообщил, что в ежедневном режиме держит вопрос со стадионом на контроле.

27 июня Ольга Голодец, которая является председателем федерального организационного комитета 39-ых Международных Ганзейских дней Нового времени, примет участие в открытии праздника в Псковском кремле.

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