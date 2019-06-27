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Общество

Ольга Голодец дала оценку реконструкции Двора Постникова и Варлаамовского угла в Пскове

Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец дала оценку реконструкции Двора Постникова и Варлаамовского угла в Пскове. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, памятники культуры вице-премьер посетила в рамках рабочего визита в Псковскую область 27 июня.

Директор Псковского государственного объединенного историко-архитектурного художественного музея-заповедника Сергей Сарченков рассказал, что Двор Постникова является памятником XVII века, до начала реконструкции его сохранность была на уровне 50%. Сергей Сарченков провел экскурсию по палатам и рассказал, что теперь псковский музей дополнительно получит 1300 кв. м. экспозиционных площадей - здесь планируется разместить уникальные коллекции XV–XX веков рукописных и редких книг, археологии, драгоценных металлов, клады земли Псковской. Кроме того, в здании будет работать музейный образовательный центр для внедрения инновационных форм в работе с детьми по изучению культурно-исторического наследия.

Затем Ольга Голодец вместе с митрополитом Псковским и Порховским Тихоном осмотрела результаты реконструкции Варлаамовского угла. Гостям показали смотровую площадку - одно из любимых мест псковичей. «Красота какая!» - прокомментировала вице-премьер. Она побывала внутри Варлаамовской башни, которую возвели из руин.

Затем Ольга Голодец и губернатор Псковской области Михаил Ведерников осмотрели выставочную экспозицию «Господин Псков» в Приказной палате Псковского кремля, где им рассказали об истории древнего Пскова, о защите города его жителями и о традиционных ремеслах местного населения. 

Масштабные работы по реконструкции двух памятников проведены в рамках проекта министерства культуры РФ и Всемирного банка «Сохранение и использование культурного наследия в России». В общей сложности на оба объекта были выделены более 1,5 млрд рублей из средств Всемирного банка.  

Фотокорреспондент Псковского агентства информации подготовил РЕПОРТАЖ о визите Ольги Голодец - посмотреть его можно здесь >>>.

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