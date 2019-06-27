Автомобиль арестовали у водителя в Островском районе за неуплату алиментов

14:51, 27 июня 2019, ПАИ

Совместный рейд судебных приставов и сотрудников ГИБДД прошел в Острове. Работа осуществлялась на трассе Санкт-Петербург — Киев, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Всего в ходе проверки были остановлены 30 водителей, 8 из них оказались должниками. В ведомстве подчеркнули, что у двух водителей накоплены долги по алиментам в размере свыше 100 и 200 тысяч рублей.

В результате к одному из должников приняты меры — его транспортное средство было описано и арестовано. «Теперь у него есть только 10 дней, чтобы погасить задолженность», - подчеркнули в ведомстве.

Всем должникам были выданы требования о явке на личный прием, один из них так и не встретился с судебным приставом, его ждет принудительный привод.