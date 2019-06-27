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Общество

Более 770 тонн незаконно ввезённых фруктов и овощей уничтожены в Псковской области

С начала года в Псковской области сотрудники пограничного управления ФСБ по Псковской области и Псковской таможни пресекли ввоз с территории Белоруссии 83 партий фруктов и овощей общей массой 778,28 тонн.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, вся изъятая продукция была незаконно ввезена в Псковскую область: отсутствовали документы, подтверждающие состояние и происхождение товара. Вся продукция была передана должностным лицам Управления для проведения контрольно-надзорных мероприятий.

Изъятую продукцию в соответствии с законодательством России уничтожили на полигонах твёрдых бытовых отходов Псковской области. В Россельхознадзоре отметили, что по сравнению с аналогичным периодом 2018 года количество изъятых и уничтоженных фруктов и овощей увеличилось на 7,28%.

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