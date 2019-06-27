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Псковский губернатор о реставрации и ремонте Пскова к Ганзейским дням: Начало положено

Огромный фронт работ выполнен в Пскове к Ганзейским дням Нового времени.

«Мы сейчас отреставрировали значительное количество важных объектов», - заявил на встрече с журналистами 27 июня губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

В перечень вошли уникальные памятники архитектуры вблизи Кремля, например, Варлаамовский угол. Здесь не просто воссоздана одна из башен, но и созданы условия для передвижения туристов по крепостным стенам, в том числе, для перемещения людей с ограниченными возможностями. У Псковского музея-заповедника появились дополнительные выставочные площади во Дворе Постникова. Отремонтированы фасады многоквартирных домов, дороги, дворы. Ведутся работы по реконструкции стадиона «Машиностроитель».

«Благодаря федеральной поддержке вы уже видите, что город преобразился», - заявил глава региона.

При этом он особо подчеркнул, что работы будут продолжены и после завершения ганзейских дней.

«Начало положено», - охарактеризовал он работы.

ФОТОРЕПОРТАЖ с площадок, которые посетила 27 июня вице-премьер Ольга Голодец здесь >>>.

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