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Михаил Ведерников обратился к участникам Ганзейских дней в Пскове

в Псковском кремле 27 июня состоялось торжественное открытие Ганзейских дней Нового времени. В церемонии участвуют вице-премьер правительства России Ольга Голодец, представители органов исполнительной и законодательной власти европейских стран и городов Русской Ганзы, передает корреспондент Псковского агентства информации.

К собравшимся с приветственным словом обратился губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Рад привет вас на церемонии открытия Ганзейских дней. 628 лет назад в Изборске был подписан первый русско-ганзейский договор. Тогда никто не мог предположить, что эта связь сохранится, и спустя века соберет в Пскове делегации из десятков городов. За это историческое чудо я хочу поблагодарить Международный Ганзейский союз и его президента Яна Линденау», - сказал он.

Особые слова благодарности прозвучали в адрес президента России и правительство РФ за поддержку, которая была оказана Пскову в период подготовки ганзейских дней. Особые слова были сказаны в адрес Ольги Голодец, вице-премьера, которая возглавила федеральный оргкомитет проведения Ганзы и лично курировала проекты.

«Мы рады видеть здесь делегации европейский стран. Наши гости смогут принять участие в турнирах и выставках, побывают на ярмарке, попробуют кухню разных народов. Уверен что за эти 4 дня мы приобретем крепкие связи и вместе запустим новые проекты. Желаю всем гостям хорошего настроения и добро пожаловать в ганзейский Псков», - сказал глава региона.

Ганзейские дни Нового времени пройдут с 27 по 30 июня.

Программа праздника здесь>>>.

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