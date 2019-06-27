200 тысяч рублей штрафа заплатит пыталовец за повторное вождение в пьяном виде

09:44, 28 июня 2019, ПАИ

Житель Пыталовского района оштрафован на 200 тысяч рублей за повторное управление автомобилем в пьяном виде, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что в ночь с 15 на 16 марта в Пыталово на улице Горького дорожные полицейские остановили машину, в которой ехал местный житель. При медицинском освидетельствовании сотрудники ГИБДД в присутствии понятых зафиксировали у мужчины наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе в соотношении 1, 265 миллиграмма на литр.

Так как для мужчины это было не первое аналогичное нарушение, суд принял решение назначить виновному наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей. Приговор суда не вступил в законную силу.