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Политика

Путин и Трамп провели переговоры в Японии

В Осаке (Япония) в рамках саммита «Большой двадцатки» завершились переговоры президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, сообщают федеральные СМИ.

По информации журналистов, главы государств на протяжении полутора часов беседовали тет-а-тет. Темы переговоров пока не раскрываются, однако предполагается, что лидеры двух стран обсудили общее состояние двусторонних дел, вопросы стратегической стабильности и ряд других.

Саммит «Большой двадцатки» проходит в Осаке (Япония) с 28 по 29 июня. В нем принимают участие 20 крупнейших национальных экономик мира. Первая полноформатная встреча президентов России и США состоялась 16 июля 2018 года в Хельсинки.

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