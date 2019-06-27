Двух жителей Псковского района ограничили в родительских правах

10:48, 28 июня 2019, ПАИ

Псковский районный суд вынес решение об ограничении родительских прав отца и матери несовершеннолетней дочери, которые уклонились от воспитания своего ребенка. Решение суда вступило в законную силу, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Псковского района.

Установлено, что родители не воспитывали, а также материально не содержали своего ребенка. Они также не создали условия для совместного проживания с дочерью, и проживали отдельно от ребенка. Кроме того, мать и отец не интересовались жизнью, развитием и здоровьем своей дочери и не предпринимали попытки поддерживать с ней связь, даже с помощью телефона.

Ограничение в родительских правах является промежуточной мерой воздействия. Оно предоставляет возможность родителю измененить своё поведение.