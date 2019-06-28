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Общество

Факты игнорирования антикоррупционного законодательства выявила прокуратура в образовательных учреждениях Псковской области

Факты игнорирования закона о противодействии коррупции выявляет прокуратура в образовательных учреждениях Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной прокуратуры. проведенные в этом году проверки показали, что нарушения в этой сфере носят распространенный характер.

В образовательных организациях выявлены факты игнорирования мер по предупреждению коррупции, случаи трудовой деятельности родственников, создающие предпосылки для коррупционных проявлений, несоблюдение руководителями образовательных учреждений обязанности по предоставлению полных и достоверных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также нарушения требований федерального законодательства в сфере размещения заказов.

В федеральных образовательных учреждениях установлены случаи предоставления сотрудниками недостоверных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также факты отсутствия комиссий по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. Кроме того, в образовательных организациях федерального и муниципального уровней выявлены нарушения требований федерального законодательства в сфере размещения заказов.

В ходе проведения проверок в органах местного самоуправления установлены случаи несоответствия муниципальных нормативных правовых актов в сфере противодействия коррупции требованиям федерального законодательства, несоблюдения муниципальными служащими установленных антикоррупционным законодательством ограничений.

По всем фактам выявленных нарушений принят комплекс мер прокурорского реагирования, добавили в ведомстве.

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