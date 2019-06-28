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Общество

Ян Линденау: В Пскове удалось организовать масштабный ганзейский форум

Фото ПАИ

«Очень рад тому, что в Пскове удалось организовать такой масштабный важный экономический форум, в котором отражено столько сфер взаимодействия», – заявил президент Международного ганзейского союза Нового времени Ян Линденау. Об этом с ганзейского форума «Путь на встречу», который проходит в Пскове 28 июня, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Яна Линденау, в свое время Ганза преподала важный урок, который сегодня приходится осваивать заново, поскольку города Ганзейского союза занимались торговлей несмотря на границы, и делали это очень успешно. «Ганза и впредь юудет способствовать экономическому развитию», –подчеркнул он.

Спикер согласился с тем, что надо работать над облегчением визового режима, так как «сотрудничество между странами и людьми гораздо важнее правил, по которым мы пересекаем границы наших государств». Ян Линденау сказал, что пока нет возможностей, которые дали бы безвизовый режим, но тем не менее все равно проходят мероприятия, подобные сегодняшнему, и благодаря Ганзейскому союзу укрепляется сотрудничество, проводятся совместные туристические проекты. При этом, по его словам, укрепляется и экономический обмен – например, в следующем году в Любеке состоится выставка, в которой смогут принять участие российские предприятия. «Эти практические шаги со временем приведут к тому, что и на политическом уровне отношения станут интенсивнее», – добавил он.

Ян Линденау поблагодарил организаторов ганзейского форума и добаваил, что если взаимодействие продолжится и сегодняшняя встреча в будущем приведет к конкретным, осязаемым планам, то можно будет сказать, что именно в Пскове был заложен «такой важный фундамент».

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