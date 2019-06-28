Комитет областного Собрания по труду не поддержал законопроект городских коллег о патриотическом воспитании

15:54, 28 июня 2019, ПАИ

Комитет Псковского областного Собрания (ПОС) депутатов по труду и социальной политике не поддержал законопроект городских коллег «О патриотическом воспитании в Псковской области», который парламентариям представил депутат Псковской гордумы Олег Брячак. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Председатель комитета Виктор Антонов обратил внимание, что на законопроект получено три отрицательных заключения: прокуратура области обнаружила несоответствие федеральному законодательству, правовое управление администрации области, как и юристы Собрания, обратили внимание на исключительно декларационный характер законопроекта.

«Ничего нового этот документ не регулирует, а принимать закон ради закона, мы категорически возражаем», - аргументировала позицию правового управления Собрания его руководитель Любовь Цибулькина. Комитет также не поддержал законопроект.

Кроме того, в ходе заседания о предложенных изменениях в закон «О порядке установления величины прожиточного минимума в Псковской области» рассказал председатель комитета по труду и занятости Псковской области Сергей Аржаников. По требованию федерального законодательства срок доведения величины прожиточного минимума пенсионера на очередной финансовый год до сведения Пенсионного фонда РФ устанавливается не позднее 15 сентября.

По словам Аржаникова, изменится и порядок расчёта этого норматива, однако соответствующее постановление правительства РФ ещё не принято, поэтому цифры предварительные.

«Будем ещё возвращаться к этому вопросу», - согласился Виктор Антонов. В итоге депутаты законопроект поддержали.