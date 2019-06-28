0
15:30
Представитель Германии пригласил псковичей на Ганзу-2020
15:12
Ганзейский форум приграничного сотрудничества «Путь навстречу» начал свою работу в Пскове
15:31
Михаил Ведерников обратился к участникам Ганзейских дней в Пскове
15:05
Псковский губернатор о реставрации и ремонте Пскова к Ганзейским дням: Начало положено
13:21
Ольга Голодец приехала на Международные Ганзейские дни в Псков
10:46
Александр Котов: Грамотные, целеустремлённые, трудолюбивые молодые псковичи нужны России
10:05
Михаил Ведерников занял 48-е место в Национальном рейтинге губернаторов за май-июнь
Еще новости
Политика

Комитет областного Собрания по труду не поддержал законопроект городских коллег о патриотическом воспитании

Комитет Псковского областного Собрания (ПОС) депутатов по труду и социальной политике не поддержал законопроект городских коллег «О патриотическом воспитании в Псковской области», который парламентариям представил депутат Псковской гордумы Олег Брячак. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Председатель комитета Виктор Антонов обратил внимание, что на законопроект получено три отрицательных заключения: прокуратура области обнаружила несоответствие федеральному законодательству, правовое управление администрации области, как и юристы Собрания, обратили внимание на исключительно декларационный характер законопроекта.

«Ничего нового этот документ не регулирует, а принимать закон ради закона, мы категорически возражаем», - аргументировала позицию правового управления Собрания его руководитель Любовь Цибулькина. Комитет также не поддержал законопроект.

Кроме того, в ходе заседания о предложенных изменениях в закон «О порядке установления величины прожиточного минимума в Псковской области» рассказал председатель комитета по труду и занятости Псковской области Сергей Аржаников. По требованию федерального законодательства срок доведения величины прожиточного минимума пенсионера на очередной финансовый год до сведения Пенсионного фонда РФ устанавливается не позднее 15 сентября.

По словам Аржаникова, изменится и порядок расчёта этого норматива, однако соответствующее постановление правительства РФ ещё не принято, поэтому цифры предварительные.

«Будем ещё возвращаться к этому вопросу», - согласился Виктор Антонов. В итоге депутаты законопроект поддержали.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Представитель Германии пригласил псковичей на Ганзу-2020
28 июня 2019
Представитель Германии пригласил псковичей на Ганзу-2020
Ганзейский форум приграничного сотрудничества «Путь навстречу» начал свою работу в Пскове
28 июня 2019
Ганзейский форум приграничного сотрудничества «Путь навстречу» начал свою работу в Пскове
Михаил Ведерников обратился к участникам Ганзейских дней в Пскове
27 июня 2019
Михаил Ведерников обратился к участникам Ганзейских дней в Пскове
Псковский губернатор о реставрации и ремонте Пскова к Ганзейским дням: Начало положено
27 июня 2019
Псковский губернатор о реставрации и ремонте Пскова к Ганзейским дням: Начало положено
Ольга Голодец приехала на Международные Ганзейские дни в Псков
27 июня 2019
Ольга Голодец приехала на Международные Ганзейские дни в Псков
Александр Котов: Грамотные, целеустремлённые, трудолюбивые молодые псковичи нужны России
27 июня 2019
Александр Котов: Грамотные, целеустремлённые, трудолюбивые молодые псковичи нужны России
Михаил Ведерников занял 48-е место в Национальном рейтинге губернаторов за май-июнь
27 июня 2019
Михаил Ведерников занял 48-е место в Национальном рейтинге губернаторов за май-июнь
Вера Емельянова о Ганзейских днях в Пскове: Мы готовы к этому экзамену
26 июня 2019
Вера Емельянова о Ганзейских днях в Пскове: Мы готовы к этому экзамену

Идет загрузка...